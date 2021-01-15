В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов

«Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в Республике Беларусь вышли на след двух индивидуальных предпринимателей, жителей Минска. 12 января они задержаны. Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 г. занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска», — отметил замглавы МВД в комментарии, размещенном в Telegram-канале ведомства.