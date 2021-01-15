В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
Сотрудники МВД Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестной деятельности при помощи средств, полученных за границей, сообщил заместитель главы ведомства Геннадий Казакевич в видеоролике, опубликованном в Youtube.
«Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в ходе работы по установлению каналов финансирования незаконных массовых мероприятий в Республике Беларусь вышли на след двух индивидуальных предпринимателей, жителей Минска. 12 января они задержаны. Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 г. занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска», — отметил замглавы МВД в комментарии, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Протестную деятельность задержанные финансировали с помощью оплаты штрафов протестующих, также они оказывали поддержку лицам, которые были задержаны в ходе протестов. Все необходимые для этого средства они получали из других стран, подчеркнул представитель ведомства. Всего, как отмечает он, с 22 августа до 9 ноября задержанные оплатили свыше 250 штрафов на различные фамилии.
Александров являлся одним из руководителей агентства «Белапан», в офисе которого ранее были проведены обыски.
После проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 г. в республике начались акции протеста. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей.