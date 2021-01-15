Алиев дал старт строительству аэропорта в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал старт строительству международного аэропорта в Физулинском районе и автодороги Физули-Шуша в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте главы государства.
«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундаменты дороги Физули-Шуша на 27-м километре автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что аэропорт со взлетно-посадочной полосой протяженностью 2,8 тыс. м будет оснащен инфраструктурой, соответствующей международным стандартам. По словам Алиева, аэропорт и ВПП должны быть сданы в эксплуатацию уже в этом году.
Ранее Алиев по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что Армения получит возможность осуществлять железнодорожное сообщение с Россией и Ираном через территорию Азербайджана. На встрече обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.