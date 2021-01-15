Алиев дал старт строительству аэропорта в Карабахе

Отмечается, что аэропорт со взлетно-посадочной полосой протяженностью 2,8 тыс. м будет оснащен инфраструктурой, соответствующей международным стандартам. По словам Алиева, аэропорт и ВПП должны быть сданы в эксплуатацию уже в этом году.