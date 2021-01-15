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Алиев дал старт строительству аэропорта в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал старт строительству международного аэропорта в Физулинском районе и автодороги Физули-Шуша в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте главы государства.

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундаменты дороги Физули-Шуша на 27-м километре автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт со взлетно-посадочной полосой протяженностью 2,8 тыс. м будет оснащен инфраструктурой, соответствующей международным стандартам. По словам Алиева, аэропорт и ВПП должны быть сданы в эксплуатацию уже в этом году.

Ранее Алиев по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что Армения получит возможность осуществлять железнодорожное сообщение с Россией и Ираном через территорию Азербайджана. На встрече обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее по теме: Алиев пообещал предоставить Армении железнодорожный коридор в Россию и Иран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных