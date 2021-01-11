Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Алиев пообещал предоставить Армении железнодорожный коридор в Россию и Иран

Ведомости

Армения получит возможность осуществлять железнодорожное сообщение с Россией и Ираном через территорию Азербайджана. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев по итогам трёхсторонней встречи по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

«Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран», — сказал Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном. Трансляция велась телеканалом «Россия 24».

Алиев подтвердил, что Азербайджан, в свою очередь, будет пользоваться железнодорожным коридором через армянскую территорию для связи с Нахичеванской автономией, Баку также получит устойчивую связь с турецким рынком. «Таким образом, после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской Республики», — сказал азербайджанский лидер.

Ранее Путин, Пашинян и Алиев подписали трехстороннее заявление по итогам встречи, где обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. В частности, было объявлено о создании трехсторонней правительственной группы, которая будет заниматься вопросом возобновления транспортных и торговых связей государств Южного Кавказа и сопредельных регионов через территорию Нагорного Карабаха. Это заявление сделано в рамках дальнейшего урегулирования карабахского конфликта на основе трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 г.

Эти договоренности были достигнуты между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России и остановили 10 ноября 2020 г. войну в регионе, шедшую с 27 сентября. Баку и Ереван также договорились обменяться пленными и телами погибших, обмен начался 14 декабря 2020 года.

Кроме того, по соглашению Армения вывела свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) вернула Азербайджану к началу декабря занятые в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша, изначально входивший в НКР. Соблюдение соглашения о прекращении огня и связь НКР с Арменией через Лачинский коридор в течение пяти лет обеспечивают российские миротворцы. Присутствие российских военных на линии разграничения может быть продлено еще на пять лет после окончания первого срока.

Ранее по теме: Путин назвал задачи трехсторонней рабочей группы по Карабаху
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных