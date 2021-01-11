Алиев пообещал предоставить Армении железнодорожный коридор в Россию и Иран

Кроме того, по соглашению Армения вывела свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) вернула Азербайджану к началу декабря занятые в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша, изначально входивший в НКР. Соблюдение соглашения о прекращении огня и связь НКР с Арменией через Лачинский коридор в течение пяти лет обеспечивают российские миротворцы. Присутствие российских военных на линии разграничения может быть продлено еще на пять лет после окончания первого срока.