Алиев пообещал предоставить Армении железнодорожный коридор в Россию и Иран
Армения получит возможность осуществлять железнодорожное сообщение с Россией и Ираном через территорию Азербайджана. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев по итогам трёхсторонней встречи по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
«Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран», — сказал Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном. Трансляция велась телеканалом «Россия 24».
Алиев подтвердил, что Азербайджан, в свою очередь, будет пользоваться железнодорожным коридором через армянскую территорию для связи с Нахичеванской автономией, Баку также получит устойчивую связь с турецким рынком. «Таким образом, после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской Республики», — сказал азербайджанский лидер.
Ранее Путин, Пашинян и Алиев подписали трехстороннее заявление по итогам встречи, где обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. В частности, было объявлено о создании трехсторонней правительственной группы, которая будет заниматься вопросом возобновления транспортных и торговых связей государств Южного Кавказа и сопредельных регионов через территорию Нагорного Карабаха. Это заявление сделано в рамках дальнейшего урегулирования карабахского конфликта на основе трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 г.
Эти договоренности были достигнуты между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России и остановили 10 ноября 2020 г. войну в регионе, шедшую с 27 сентября. Баку и Ереван также договорились обменяться пленными и телами погибших, обмен начался 14 декабря 2020 года.
Кроме того, по соглашению Армения вывела свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) вернула Азербайджану к началу декабря занятые в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша, изначально входивший в НКР. Соблюдение соглашения о прекращении огня и связь НКР с Арменией через Лачинский коридор в течение пяти лет обеспечивают российские миротворцы. Присутствие российских военных на линии разграничения может быть продлено еще на пять лет после окончания первого срока.