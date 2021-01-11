Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление по Нагорному Карабаху

Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября 2020 г. войну в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились обменяться пленными и телами погибших, обмен начался 14 декабря 2020 года. По соглашению Армения вывела свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернула Азербайджану занятые в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша, изначально входивший в НКР. Соблюдение соглашения о прекращении огня и связь НКР с Арменией через Лачинский коридор обеспечивают российские миротворцы.