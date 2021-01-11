Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление по Нагорному Карабаху
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли совместное заявление по итогам встречи по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи. Он отметил, что заявление касается конкретных шагов «по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов».
«С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств – Азербайджана, Армении и России», — пояснил Путин. Он добавил, что заместители премьеров создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, которые «представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона».
Алиев подтвердил, что обсуждавшаяся разблокировка транспортных коммуникаций отвечает интересам и Еревана, и Баку. В то же время армянский премьер отметил, что на встрече не удалось добиться окончательного урегулирования вопроса с военнопленными, а также статуса Нагорного Карабаха.
Ранее на встрече с Пашиняном и Алиевым Путин заявил, что соглашение о прекращении войны в Карабахе от 9 ноября 2020 г. «последовательно реализуются», беженцы возвращаются в регион, а инфраструктура, разрушенная во время последнего конфликта, восстанавливается под защитой российских миротворцев и при содействии российских гражданских специалистов. Российский лидер анонсировал создание трехсторонней группы по открытию границ и возобновлению транспортных и торговых связей в Карабахе.
Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября 2020 г. войну в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились обменяться пленными и телами погибших, обмен начался 14 декабря 2020 года. По соглашению Армения вывела свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернула Азербайджану занятые в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша, изначально входивший в НКР. Соблюдение соглашения о прекращении огня и связь НКР с Арменией через Лачинский коридор обеспечивают российские миротворцы.