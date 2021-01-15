Минцифры планирует провести эксперимент с заменой водительских прав на QR-код

«Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь [в машине] не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», — пояснил Качанов. Он пояснил, что план эксперимента уже согласован с МВД.