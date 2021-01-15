Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Минцифры планирует провести эксперимент с заменой водительских прав на QR-код

Ведомости

В ряде регионов России могут провести эксперимент по замене традиционных водительских прав мобильным приложением с QR-кодом, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов, передает ТАСС.

«Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь [в машине] не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», — пояснил Качанов. Он пояснил, что план эксперимента уже согласован с МВД.

«Хотели бы запустить [эксперимент] в 2021 году на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четверке», — сказал он, не назвав сами регионы.

Электронные водительские права являются одним из вариантов применения концепции «цифровых двойников» часто используемых документов, предложенной вице-премьером Дмитрием Чернышенко в январе 2021 г. Во второй половине 2020 г. такой эксперимент уже провели при получении гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг. Для этого использовалось специальное приложение.

Теперь кроме водительских прав планируют провести эксперимент с использованием через мобильные приложения «цифровых двойников» удостоверений личности, ПТС и справок о регистрации по месту жительства.

Ранее по теме: Минцифры предложило использовать биометрию при приёме экзаменов у студентов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных