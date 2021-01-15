Минцифры планирует провести эксперимент с заменой водительских прав на QR-код
В ряде регионов России могут провести эксперимент по замене традиционных водительских прав мобильным приложением с QR-кодом, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов, передает ТАСС.
«Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь [в машине] не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», — пояснил Качанов. Он пояснил, что план эксперимента уже согласован с МВД.
«Хотели бы запустить [эксперимент] в 2021 году на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четверке», — сказал он, не назвав сами регионы.
Электронные водительские права являются одним из вариантов применения концепции «цифровых двойников» часто используемых документов, предложенной вице-премьером Дмитрием Чернышенко в январе 2021 г. Во второй половине 2020 г. такой эксперимент уже провели при получении гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг. Для этого использовалось специальное приложение.
Теперь кроме водительских прав планируют провести эксперимент с использованием через мобильные приложения «цифровых двойников» удостоверений личности, ПТС и справок о регистрации по месту жительства.