В МВД Белоруссии назвали фейком запись о лагерях для протестующих
В МВД Белоруссии назвали фейком аудиозапись, которую опубликовала организация уволившихся силовиков республики BYPOL. На опубликованной записи фигурирует голос человека, которого организация представила как замминистра внутренних дел Белоруссии Николая Карпенкова. На ней человек объясняет, что необходимо «калечить агрессивных протестующих», а также упоминает создание лагеря «для особо острокопытых».
«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — цитирует «Интерфакс» представителя МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.
Человек, говорящий на записи, объявил о решении «сделать лагерь, ну, не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для острокопытных, для отселения, и поставить колючую проволоку по периметру».
После проведения выборов президента Белоруссии в августе 2020 г. в республике начались акции протеста. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей.