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СК возбудил дело после повреждения захоронений бойцов Красной армии на Украине

Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту повреждения воинских захоронений бойцов Красной армии на Украине, сообщила пресс-служба СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту повреждения на Украине воинских захоронений бойцов Красной армии, погибших при защите Отечества», – говорится в сообщении. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243.4 Уголовного кодекса РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений).

По данным следствия, в январе 2021 г. на мемориальном кладбище в украинском городе Херсон неустановленные лица разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной армии, погибших в годы ВОВ при освобождении Херсона от немецко-фашистских захватчиков.

«Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы братских народов с фашизмом», – подчеркнули в СК. Ведомство пообещало и впредь «принципиально реагировать на любые попытки надругательства над памятью о героях Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни для победы над нацизмом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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