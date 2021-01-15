СК возбудил дело после повреждения захоронений бойцов Красной армии на Украине

По данным следствия, в январе 2021 г. на мемориальном кладбище в украинском городе Херсон неустановленные лица разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной армии, погибших в годы ВОВ при освобождении Херсона от немецко-фашистских захватчиков.