Прокуратура предостерегла от незаконных акций в день прилета Навального
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несанкционированных акциях 17 января в аэропорту Внуково, говорится на сайте ведомства.
«В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано», — указано в сообщении прокуратуры.
Как отмечается в сообщении, 15 января «в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона»
17 января основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексей Навальный должен прилететь в Москву из Берлина рейсом лоукостера «Победа». Московское управление Федеральной службы по исполнению наказания (ФСИН) предпримет все действия, для того, чтобы задержать Навального, заявили ранее в ведомстве.
Навальный был объявлен в федеральный розыск в России в декабре 2020 г. Тогда же Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе ФБК. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».
Сейчас Навальный находится в Германии. 20 августа 2020 г. ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Германия этого до сих пор не сделала.