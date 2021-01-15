Голикова подтвердила готовность начать массовую вакцинацию от коронавируса 18 января
Массовая вакцинация граждан России от коронавируса начнется в понедельник, 18 января, как и анонсировал президент Владимир Путин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. Стенограмма опубликована на сайте правительства.
«Ещё раз хочу вернуться к тому, что президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», — сказала Голикова. Она напомнила, что в стране на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины — института им. Гамалеи и центра «Вектор», ожидается, что к вакцинации подключиться третья — центра им. Чумакова.
13 января президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил начать массовую вакцинацию населения страны от коронавируса. Голикова сообщала, что сейчас в России работает 1331 прививочный пункт и это количество будет расти. Кроме того, до конца января в гражданский оборот должны поступить 2,1 млн доз вакцины «Спутник V».
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа — раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность препарата составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%.