Голикова подтвердила готовность начать массовую вакцинацию от коронавируса 18 января

«Ещё раз хочу вернуться к тому, что президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», — сказала Голикова. Она напомнила, что в стране на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины — института им. Гамалеи и центра «Вектор», ожидается, что к вакцинации подключиться третья — центра им. Чумакова.