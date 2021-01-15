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Голикова подтвердила готовность начать массовую вакцинацию от коронавируса 18 января

Ведомости

Массовая вакцинация граждан России от коронавируса начнется в понедельник, 18 января, как и анонсировал президент Владимир Путин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. Стенограмма опубликована на сайте правительства.

«Ещё раз хочу вернуться к тому, что президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», — сказала Голикова. Она напомнила, что в стране на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины — института им. Гамалеи и центра «Вектор», ожидается, что к вакцинации подключиться третья — центра им. Чумакова.

13 января президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил начать массовую вакцинацию населения страны от коронавируса. Голикова сообщала, что сейчас в России работает 1331 прививочный пункт и это количество будет расти. Кроме того, до конца января в гражданский оборот должны поступить 2,1 млн доз вакцины «Спутник V».

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа — раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность препарата составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%.

Ранее по теме: Путин поручил начать в России массовую вакцинацию населения от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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