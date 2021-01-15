От коронавируса в мире умерли свыше 2 млн человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
По его данным, на данный момент число скончавшихся от вируса составляет 2 000 905. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 93 363 092.
Лидером по количеству смертей являются США, где летальный исход зафиксировали в 389 581 случаях. На втором месте Бразилия, там умерли 207 095 человек. На третьем — Индия с 151 918 умершими. Россия занимает восьмую строчку (63 558 смертей).
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран.