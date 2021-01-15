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От коронавируса в мире умерли свыше 2 млн человек

Ведомости

Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По его данным, на данный момент число скончавшихся от вируса составляет 2 000 905. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 93 363 092.

Лидером по количеству смертей являются США, где летальный исход зафиксировали в 389 581 случаях. На втором месте Бразилия, там умерли 207 095 человек. На третьем — Индия с 151 918 умершими. Россия занимает восьмую строчку (63 558 смертей).

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных