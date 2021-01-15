От коронавируса в мире умерли свыше 2 млн человек

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран.