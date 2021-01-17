Самолеты «открытого неба» будут использовать в разведывательных целях
Два самолета Ту-214ОН, которые использовались для выполнения наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу (ДОН), планируют использовать в разведывательных целях, передают «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатические источники.
По информации одного из них, задачами Ту-214ОН, помимо разведывательных полетов, могут стать контроль защищенности собственных военных объектов и результатов испытаний различных вооружений, а также оценка эффективности учений.
Другой собеседник агентства отметил, что для разведки на самолеты будет необходимо поставить современное разведывательное оборудование. Отмечается, что самолеты были построены в 2011 и 2013 гг., международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОНа они получили в 2018 г.
Ранее в пятницу МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что выход США из договора 22 ноября прошлого года существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходит из договора. Поводом для выхода из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров в ноябре 2020 г. говорил, что Москва готова оставаться участником договора при условии, что остальные партнеры будут соблюдать требования документа. Тогда министр назвал поведение западных коллег «не всегда джентльменским», но подчеркнул: Россия готова еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран.