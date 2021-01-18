Против мэра Томска возбудили третье уголовное дело

23 декабря СК заявил о возбуждении еще одного дела против Кляйна также по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Следователи считают, что в 2015 г. Кляйн, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства города предоставить ей участок земли в Томске без проведения торгов. Затем мэрия города и дочь Кляйна заключили договор купли-продажи этого участка по цене ниже рыночной.