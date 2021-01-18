Против мэра Томска возбудили третье уголовное дело
Следственный комитет (СК) России по Томской области возбудил третье уголовное дело против временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Теперь его обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.
Кляйн занимал пост главы Томска с октября 2013 г. По версии следствия, с этого момента и до ноября 2020 г. он лично и через доверенное лицо участвовал в управлении предприятия «Томское пиво», акционером которого являлся.
«В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности», — заявили в СК.
Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении Кляйна. Оно соединено в одно производство с двумя делами, возбужденными ранее.
Кляйн был задержан 13 ноября 2020 г. В отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По данным следственных органов, в интересах «Томского пива» мэр города ввел в заблуждение местного предпринимателя, благодаря чему предприятие получило право собственности на два земельных участка по заниженной стоимости. Бизнесмену же, планировавшему строить там многоэтажные жилые дома, был нанесен ущерб на сумму более 1 млн руб.
23 декабря СК заявил о возбуждении еще одного дела против Кляйна также по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Следователи считают, что в 2015 г. Кляйн, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства города предоставить ей участок земли в Томске без проведения торгов. Затем мэрия города и дочь Кляйна заключили договор купли-продажи этого участка по цене ниже рыночной.