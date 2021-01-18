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Против мэра Томска возбудили третье уголовное дело

Ведомости

Следственный комитет (СК) России по Томской области возбудил третье уголовное дело против временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Теперь его обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Кляйн занимал пост главы Томска с октября 2013 г. По версии следствия, с этого момента и до ноября 2020 г. он лично и через доверенное лицо участвовал в управлении предприятия «Томское пиво», акционером которого являлся.

«В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности», — заявили в СК.

Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении Кляйна. Оно соединено в одно производство с двумя делами, возбужденными ранее.

Кляйн был задержан 13 ноября 2020 г. В отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По данным следственных органов, в интересах «Томского пива» мэр города ввел в заблуждение местного предпринимателя, благодаря чему предприятие получило право собственности на два земельных участка по заниженной стоимости. Бизнесмену же, планировавшему строить там многоэтажные жилые дома, был нанесен ущерб на сумму более 1 млн руб. 

23 декабря СК заявил о возбуждении еще одного дела против Кляйна также по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Следователи считают, что в 2015 г. Кляйн, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства города предоставить ей участок земли в Томске без проведения торгов. Затем мэрия города и дочь Кляйна заключили договор купли-продажи этого участка по цене ниже рыночной.

Ранее по теме: Против мэра Томска завели второе уголовное дело

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных