Власти Подмосковья начнут сворачивать коечный фонд под больных СOVID-19
Власти Подмосковья начнут сворачивать коечный фонд под больных СOVID-19 из-за улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев.
«Что касается ковида, у нас хорошие новости: видим и снижение количества выявляемых, и койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду приступить к сворачиванию коек», — передает слова Воробьева его пресс-служба.
По данным оперштаба на 18 января, Московская область находится на третьем месте по суточному приросту больных коронавирусом — 1381 новый случай. С 7 января в регионе возобновилась вакцинация групп риска. Как заявила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригун, в регионе для вакцинации готовы 92 пункта. Кроме того, сегодня, 18 января, началась массовая вакцинация от коронавируса по всей стране.
В целом в России за последние сутки коронавирус выявили у 22 857 человек, следует из статистики оперштаба на 18 января. Скончался 471 заболевший. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 591 066. Умерли за все время пандемии 66 037 человек.