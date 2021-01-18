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Власти Подмосковья начнут сворачивать коечный фонд под больных СOVID-19

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Власти Подмосковья начнут сворачивать коечный фонд под больных СOVID-19 из-за улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Что касается ковида, у нас хорошие новости: видим и снижение количества выявляемых, и койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду приступить к сворачиванию коек», — передает слова Воробьева его пресс-служба.

По данным оперштаба на 18 января, Московская область находится на третьем месте по суточному приросту больных коронавирусом — 1381 новый случай. С 7 января в регионе возобновилась вакцинация групп риска. Как заявила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригун, в регионе для вакцинации готовы 92 пункта. Кроме того, сегодня, 18 января, началась массовая вакцинация от коронавируса по всей стране.

В целом в России за последние сутки коронавирус выявили у 22 857 человек, следует из статистики оперштаба на 18 января. Скончался 471 заболевший. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 591 066. Умерли за все время пандемии 66 037 человек.

Ранее по теме: В России началась массовая вакцинация от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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