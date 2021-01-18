Власти Подмосковья начнут сворачивать коечный фонд под больных СOVID-19

По данным оперштаба на 18 января, Московская область находится на третьем месте по суточному приросту больных коронавирусом — 1381 новый случай. С 7 января в регионе возобновилась вакцинация групп риска. Как заявила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригун, в регионе для вакцинации готовы 92 пункта. Кроме того, сегодня, 18 января, началась массовая вакцинация от коронавируса по всей стране.