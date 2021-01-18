В Москве начала работу выездная бригада вакцинации от коронавируса
Выездная бригада массовой вакцинации населения от коронавируса начала работу в московском ГУМе, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что сделать прививку можно с 10:00 до 21:00 ежедневно.
«По поручению президента РФ в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад. И сегодня такие бригады сотрудников городских поликлиник начали работать в ГУМе. Это очень удобно, москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, вакцинироваться от COVID-19», — сказала она, отметив, что в магазине обеспечено выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований.
Ракова добавила, что на данный момент прививку от коронавируса сделали 190 тыс. москвичей. Еще свыше 100 тыс. жителей города записались на процедуру.
Постепенно число выездных бригад в Москве будет расширяться. По словам заммэра, в течение недели с 20 января появится возможность привиться в ТЦ «Океания» и «Город», с 27 января по 2 февраля — в «Саларисе» и «К-153», с 3 по 9 февраля — в «Columbus» и «Калейдоскопе».
Также в прививочной кампании будут задействованы флагманский офис «Мои Документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», фудмолл «Депо» и «Геликон-опера». Открытие еще одного пункта для вакцинации планируется в ГУМе.
«В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе, а к моменту, когда у человека подойдет 21 день после прививки, бригада вернется, чтобы обеспечивать вакцинацию вторым компонентом», — рассказала Ракова.
Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря по поручению президента страны Владимира Путина. 13 января он поручил начать массовую прививочную кампанию препаратом «Спутник V», который назвал лучшим в мире. Как уточнили в оперштабе, вакцинироваться могут в том числе москвичи старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями, относящиеся к наибольшей группе риска по заболеваемости COVID-19.
По данным оперштаба на 18 января, в Москве за время пандемии коронавирус обнаружили у 895 327 граждан, из которых 12 541 пациент умер. В целом по стране эти показатели достигли 3 591 066 и 66 037 соответственно. Суточный прирост заболевших сегодня составил 22 857 новых случаев. Из них в столице — 3679.