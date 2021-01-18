В Москве начала работу выездная бригада вакцинации от коронавируса

«По поручению президента РФ в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад. И сегодня такие бригады сотрудников городских поликлиник начали работать в ГУМе. Это очень удобно, москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, вакцинироваться от COVID-19», — сказала она, отметив, что в магазине обеспечено выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований.