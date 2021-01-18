ВОЗ предупредила о «моральном кризисе» из-за пандемии коронавируса

В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора». В США и Великобритании используется вакцина AstraZeneca, а также препарат от BioNTech и Pfizer.