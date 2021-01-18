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ВОЗ предупредила о «моральном кризисе» из-за пандемии коронавируса

Ведомости

Беднейшие страны не имеют полноценного доступа к вакцинам от коронавируса, поэтому мир находится на грани сильнейшего «морального кризиса», заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на 148-й сессии исполнительного комитета организации.

«Мир находится на грани катастрофического морального кризиса», — цитирует ТАСС гендиректора. По его словам, обещание равного доступа к вакцинам может быть не выполнено странами с высокими доходами.

«Более 39 млн доз вакцины были прописаны по меньшей мере в 49 странах с высокими доходами. И лишь 25 доз были переданы одной из стран с наименьшими доходами», — заключил Гебрейесус.

В августе 2020 г. ВОЗ возглавила план COVAX, целью которого является обеспечение всех стран вакцинами от COVID-19. К нему присоединились 172 государства.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора». В США и Великобритании используется вакцина AstraZeneca, а также препарат от BioNTech и Pfizer.

Ранее по теме: К плану ВОЗ по вакцинации от COVID-19 присоединились 172 страны
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных