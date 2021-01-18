ВОЗ предупредила о «моральном кризисе» из-за пандемии коронавируса
Беднейшие страны не имеют полноценного доступа к вакцинам от коронавируса, поэтому мир находится на грани сильнейшего «морального кризиса», заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на 148-й сессии исполнительного комитета организации.
«Мир находится на грани катастрофического морального кризиса», — цитирует ТАСС гендиректора. По его словам, обещание равного доступа к вакцинам может быть не выполнено странами с высокими доходами.
«Более 39 млн доз вакцины были прописаны по меньшей мере в 49 странах с высокими доходами. И лишь 25 доз были переданы одной из стран с наименьшими доходами», — заключил Гебрейесус.
В августе 2020 г. ВОЗ возглавила план COVAX, целью которого является обеспечение всех стран вакцинами от COVID-19. К нему присоединились 172 государства.
В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора». В США и Великобритании используется вакцина AstraZeneca, а также препарат от BioNTech и Pfizer.