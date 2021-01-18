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Попова оценила долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Ведомости

Не менее 25% россиян имеют иммунитет к коронавирусу, показало исследование Роспотребнадзора, проведенное в 26 регионах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова ходе брифинга. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«В тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельный вес людей, защищенных естественным иммунитетом постинфекционным <…> В среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах», — сказала Попова.

По ее словам, самые защищенные от коронавируса — дети дошкольного и младшего школьного возраста. Попова заявила, что полностью контролировать ситуацию с коронавирусом в стране можно будет, когда иммунитет к вирусу выработается у 60% населения старше 18 лет. 

По данным оперштаба на 18 января, в России выявлено около 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 3 млн пациентов выздоровели от него, более 66 000 — скончались. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных