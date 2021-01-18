Попова оценила долю россиян с иммунитетом к коронавирусу
Не менее 25% россиян имеют иммунитет к коронавирусу, показало исследование Роспотребнадзора, проведенное в 26 регионах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова ходе брифинга. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«В тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельный вес людей, защищенных естественным иммунитетом постинфекционным <…> В среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах», — сказала Попова.
По ее словам, самые защищенные от коронавируса — дети дошкольного и младшего школьного возраста. Попова заявила, что полностью контролировать ситуацию с коронавирусом в стране можно будет, когда иммунитет к вирусу выработается у 60% населения старше 18 лет.
По данным оперштаба на 18 января, в России выявлено около 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 3 млн пациентов выздоровели от него, более 66 000 — скончались.