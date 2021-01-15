В Роспотребнадзоре назвали срок сохранения антител у переболевших коронавирусом

По данным оперативного штаба на 15 января, в России за сутки коронавирус выявили у 24 715 человек, скончались 555 заболевших. За весь период в России выявили около 3,5 млн случаев заражения, из них порядка 2,9 млн пациентов выздоровели, более 64 тыс. скончались.