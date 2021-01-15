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В Роспотребнадзоре назвали срок сохранения антител у переболевших коронавирусом

Ведомости

Иммунитет после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией в организме сохраняется на срок от трех до пяти месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

«После переболевания иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета», — сказал он.

По данным оперативного штаба на 15 января, в России за сутки коронавирус выявили у 24 715 человек, скончались 555 заболевших. За весь период в России выявили около 3,5 млн случаев заражения, из них порядка 2,9 млн пациентов выздоровели, более 64 тыс. скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных