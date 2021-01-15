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Власти Москвы допустили возможность новой волны коронавируса в столице

Ведомости

Власти Москвы не могут исключить возможность новой волны коронавируса в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.

«Исключить еще одну волну мы не можем с учетом прошедших новогодних праздников и того, как развивается ситуация в Европе», – сказала Ракова журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество выявляемых случаев коронавируса в столице «значительно ниже», чем до праздников, однако количество госпитализированных остается на уровне середины декабря. Он предположил, что в январе должен начаться спад заболеваемости, и допустил, что ограничения из-за коронавируса в городе могут быть частично смягчены через неделю.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5534 новых случая коронавируса, 6602 человека выздоровели, 81 скончался. Всего в городе зарегистрировано более 882 тыс. случаев COVID-19 и 12 322 летальных исхода.

Ранее по теме: Собянин допустил частичное смягчение ограничений в Москве через неделю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных