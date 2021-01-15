Власти Москвы допустили возможность новой волны коронавируса в столице
Власти Москвы не могут исключить возможность новой волны коронавируса в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.
«Исключить еще одну волну мы не можем с учетом прошедших новогодних праздников и того, как развивается ситуация в Европе», – сказала Ракова журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество выявляемых случаев коронавируса в столице «значительно ниже», чем до праздников, однако количество госпитализированных остается на уровне середины декабря. Он предположил, что в январе должен начаться спад заболеваемости, и допустил, что ограничения из-за коронавируса в городе могут быть частично смягчены через неделю.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5534 новых случая коронавируса, 6602 человека выздоровели, 81 скончался. Всего в городе зарегистрировано более 882 тыс. случаев COVID-19 и 12 322 летальных исхода.