Власти Москвы допустили возможность новой волны коронавируса в столице

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество выявляемых случаев коронавируса в столице «значительно ниже», чем до праздников, однако количество госпитализированных остается на уровне середины декабря. Он предположил, что в январе должен начаться спад заболеваемости, и допустил, что ограничения из-за коронавируса в городе могут быть частично смягчены через неделю.