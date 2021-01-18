В Турции найдено тело капитана затонувшего в Черном море сухогруза
Спасатели обнаружили тело капитана затонувшего неподалеку от Турции украинского судна «Арвин», сообщило посольство России в Турции. Погибшим оказался гражданин России Виталий Галенко.
«В ходе поисково-спасательной операции на месте крушения сухогруза Arvin в Черном море было обнаружено тело одного из членов экипажа, которым оказался капитана судна росгражданин Виталий Галенко. Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Накануне, 17 января, посольство информировало, что в 12:16 по местному времени в Черном море в районе якорной стоянки порта Бартын затонул сухогруз «Арвин», шедший под флагом Палау. В пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что судно принадлежит украинской компании Arvin Shipping LTD.
На борту сухогруза находились 12 членов экипажа, из которых двое — граждане России, а остальные украинцы. Шесть человек удалось спасти, в том числе одного россиянина — старшего техника судна Николая Кринова.