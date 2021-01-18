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В Турции найдено тело капитана затонувшего в Черном море сухогруза

Ведомости

Спасатели обнаружили тело капитана затонувшего неподалеку от Турции украинского судна «Арвин», сообщило посольство России в Турции. Погибшим оказался гражданин России Виталий Галенко. 

«В ходе поисково-спасательной операции на месте крушения сухогруза Arvin в Черном море было обнаружено тело одного из членов экипажа, которым оказался капитана судна росгражданин Виталий Галенко. Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Накануне, 17 января, посольство информировало, что в 12:16 по местному времени в Черном море в районе якорной стоянки порта Бартын затонул сухогруз «Арвин», шедший под флагом Палау. В пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что судно принадлежит украинской компании Arvin Shipping LTD. 

На борту сухогруза находились 12 членов экипажа, из которых двое — граждане России, а остальные украинцы. Шесть человек удалось спасти, в том числе одного россиянина — старшего техника судна Николая Кринова.

Ранее по теме: Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных