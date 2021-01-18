В Турции найдено тело капитана затонувшего в Черном море сухогруза

Накануне, 17 января, посольство информировало, что в 12:16 по местному времени в Черном море в районе якорной стоянки порта Бартын затонул сухогруз «Арвин», шедший под флагом Палау. В пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что судно принадлежит украинской компании Arvin Shipping LTD.