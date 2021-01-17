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Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции

Ведомости

Российский сухогруз «Арвин» затонул в Черном море у берегов Турции, сообщило агентство Anadolu.

Отмечается, что инцидент произошел у побережья района Инкуму западно-черморской провинции Бартын. На борту судна было 15 членов экипажа, по предварительным данным, они успели покинуть корабль на спасательных шлюпках. Какие-либо причины происшествия пока не называются.

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер заявил, что спасателям уже удалось спасти трех человек, поиски остальных моряков продолжаются. Как отмечает агентство, поисково-спасательные работы осложняются плохими погодными условиями.

В российском посольстве в Анкаре заявили в беседе с ТАСС, что, по предварительной информации, погибших в результате происшествия нет, дипломаты выясняют судьбу экипажа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных