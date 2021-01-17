Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции

Отмечается, что инцидент произошел у побережья района Инкуму западно-черморской провинции Бартын. На борту судна было 15 членов экипажа, по предварительным данным, они успели покинуть корабль на спасательных шлюпках. Какие-либо причины происшествия пока не называются.