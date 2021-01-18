В МВД объяснили выездное заседание суда по делу Навального

Являться в УИИ глава ФБК должен дважды в месяц на основании условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По версии следствия, в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили компанию заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг. Ущерб, нанесенный предприятию, оценили в 26 млн руб. В итоге 30 декабря 2014 г. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил основателя ФБК к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Реальный срок был заменен на условный с испытательным сроком 5 лет. При этом 4 августе 2017 г. Симоновский районный суд продлил данную меру еще на год.