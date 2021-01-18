В МВД объяснили выездное заседание суда по делу Навального
Выездное заседание суда по делу о мере пресечения основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексею Навальному проводится в отделе полиции в Химках в связи с тем, что у него нет результатов теста на коронавирус. Об этом сообщает управление МВД по Московской области.
«В связи с тем, что 17 января, в день прибытия из Германии в Российскую Федерацию у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного», — говорится в сообщении.
В подмосковном управлении МВД добавили, что по этой же причине ограничен доступ в помещение, где проходит судебное заседание. Сам Навальный до этого называл судебное заседание в полиции «беззаконием». Представитель ФСИН требует арестовать основателя ФБК на 30 суток. В ближайшее время судья вынесет решение по мере пресечения.
Навального задержали в столичном аэропорту «Шереметьево» сотрудники ФСИН по Москве вчера, 17 января, сразу после того, как он вернулся в страну из Германии. Там он с 22 августа 2020 г. лечился после предполагаемого отравления боевым химическим веществом «Новичок». Основанием для задержания Навального правоохранители называют тот факт, что он не явился в московскую уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) по запросу ФСИН, будучи в Берлине. Более того, 29 декабря он был объявлен в розыск.
Являться в УИИ глава ФБК должен дважды в месяц на основании условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По версии следствия, в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили компанию заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг. Ущерб, нанесенный предприятию, оценили в 26 млн руб. В итоге 30 декабря 2014 г. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил основателя ФБК к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Реальный срок был заменен на условный с испытательным сроком 5 лет. При этом 4 августе 2017 г. Симоновский районный суд продлил данную меру еще на год.
Как разъяснили во ФСИН, условное наказание может быть заменено на реальное из-за нарушений условий испытательного срока. Навальный же дважды не являлся на регистрацию в УИИ в январе 2020 г. и по одному разу в феврале, марте, июле, августе, рассказали в ведомстве. Во ФСИН добавили, что пока Навальный лечился в Германии, его вызовы в УИИ были приостановлены, однако в октябре клиника «Шарите» сообщила, что его выписали из клиники 23 сентября.