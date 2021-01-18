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В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу

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В болгарском городе Пазарджик у матери с COVID-19 родился ребенок с антителами к коронавирусу, сообщило Болгарское национальное радио. 

По данным СМИ, 28-летняя женщина незадолго до родов была доставлена в больницу с высокой температурой, кашлем и общим недомоганием. После лечения пациентки врачи приняли решение сделать ей кесарево сечение, так как из-за коронавируса произошли изменения в плаценте и замедление в развитии плода.

Отмечается, что ребенок находится «в хорошем состоянии». После выписки из клиники он будет находиться под наблюдением врачей.

Первый случай рождения ребенка с антителами к коронавирусу у переболевшей COVID-19 матери был зафиксирован в конце ноября в Сингапуре. Тогда врачи рассказали, что у самой женщины антитела пропали, и предположили, что она передала их ребенку.

По данным Минздрава Болгарии, за время пандемии в стране коронавирус был выявлен у 211 813 человек, включая 77 в течение последних суток. Умерли 8483 пациента с COVID-19. При этом 18 453 жителей Болгарии уже сделали прививку от коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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