В Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу
В болгарском городе Пазарджик у матери с COVID-19 родился ребенок с антителами к коронавирусу, сообщило Болгарское национальное радио.
По данным СМИ, 28-летняя женщина незадолго до родов была доставлена в больницу с высокой температурой, кашлем и общим недомоганием. После лечения пациентки врачи приняли решение сделать ей кесарево сечение, так как из-за коронавируса произошли изменения в плаценте и замедление в развитии плода.
Отмечается, что ребенок находится «в хорошем состоянии». После выписки из клиники он будет находиться под наблюдением врачей.
Первый случай рождения ребенка с антителами к коронавирусу у переболевшей COVID-19 матери был зафиксирован в конце ноября в Сингапуре. Тогда врачи рассказали, что у самой женщины антитела пропали, и предположили, что она передала их ребенку.
По данным Минздрава Болгарии, за время пандемии в стране коронавирус был выявлен у 211 813 человек, включая 77 в течение последних суток. Умерли 8483 пациента с COVID-19. При этом 18 453 жителей Болгарии уже сделали прививку от коронавируса.