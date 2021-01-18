ВОЗ предупредила о росте числа смертей от коронавируса до 100 тыс. в неделю

По данным оперативного штаба на 18 января, в России выявлено около 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 3 млн пациентов выздоровели от него, более 66 000 — скончались. Суточный прирост заболевших сегодня составил 22 857 новых случаев, этот показатель постепенно снижается с начала января.