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ВОЗ предупредила о росте числа смертей от коронавируса до 100 тыс. в неделю

Ведомости

Количество смертей от коронавируса в мире в ближайшее время может перевалить за 100 тыс. в неделю, сообщает Reuters со ссылкой на директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

«Количество смертей от коронавируса, как ожидается, превысит 100 тыс. в неделю «очень скоро»», — пишет агентство, ссылаясь на слова представителя ВОЗ.

Как отметил Райан, эпидемиологическая ситуация в мире на данный момент динамична и неравномерна, а в будущем она вполне может осложниться.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 95 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 23,9 млн случаев, Индии (свыше 10,5 млн) и Бразилии (более 8,4 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.

По данным оперативного штаба на 18 января, в России выявлено около 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 3 млн пациентов выздоровели от него, более 66 000 — скончались. Суточный прирост заболевших сегодня составил 22 857 новых случаев, этот показатель постепенно снижается с начала января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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