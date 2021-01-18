ВОЗ предупредила о росте числа смертей от коронавируса до 100 тыс. в неделю
Количество смертей от коронавируса в мире в ближайшее время может перевалить за 100 тыс. в неделю, сообщает Reuters со ссылкой на директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.
«Количество смертей от коронавируса, как ожидается, превысит 100 тыс. в неделю «очень скоро»», — пишет агентство, ссылаясь на слова представителя ВОЗ.
Как отметил Райан, эпидемиологическая ситуация в мире на данный момент динамична и неравномерна, а в будущем она вполне может осложниться.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 95 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 23,9 млн случаев, Индии (свыше 10,5 млн) и Бразилии (более 8,4 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.
По данным оперативного штаба на 18 января, в России выявлено около 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 3 млн пациентов выздоровели от него, более 66 000 — скончались. Суточный прирост заболевших сегодня составил 22 857 новых случаев, этот показатель постепенно снижается с начала января.