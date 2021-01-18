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Латвия выразила готовность принять ЧМ по хоккею в 2021 году

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Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) по формату проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 г., в том числе может провести турнир в одиночку. Об этом рассказал ТАСС президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис

«Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) — может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной», — сказал он.

Ранее IIHF лишила Белоруссию права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 г. из-за вопросов безопасности. Среди «растущих проблем безопасности» в федерации отметили рост политических беспорядков, а также пандемию коронавируса. 

«В настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси», — отмечается в сообщении федерации.  

Чемпионат будет перенесен из Минска. О новом месте проведения пока не говорится. При этом уточняется, что чемпионат должен был одновременно проходить в Минске и Риге. Таким образом, федерация рассмотрит Ригу как единое место проведения чемпионата мира. 

Ранее по теме: Минск лишили права проведения ЧМ по хоккею в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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