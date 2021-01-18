Латвия выразила готовность принять ЧМ по хоккею в 2021 году
Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) по формату проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 г., в том числе может провести турнир в одиночку. Об этом рассказал ТАСС президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис
«Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) — может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной», — сказал он.
Ранее IIHF лишила Белоруссию права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 г. из-за вопросов безопасности. Среди «растущих проблем безопасности» в федерации отметили рост политических беспорядков, а также пандемию коронавируса.
«В настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси», — отмечается в сообщении федерации.
Чемпионат будет перенесен из Минска. О новом месте проведения пока не говорится. При этом уточняется, что чемпионат должен был одновременно проходить в Минске и Риге. Таким образом, федерация рассмотрит Ригу как единое место проведения чемпионата мира.