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Замминистра Ксензов покинул Минкультуры

Ведомости

Заместитель министра культуры Максим Ксензов, курировавший в этом статусе цифровизацию и кино, покинул Минкультуры, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Причины отставки он не стал комментировать, переадресовав вопросы в правительство.

О том, что в рамках оптимизации, объявленной в конце прошлого года правительством, у министра культуры Ольги Любимовой может вдвое сократиться количество заместителей (всего их было шесть), «Ведомостям» стало известно в начале декабря. Тогда источники в медиа- и кинокомпаниях рассказывали, что в числе кандидатов на сокращение – заместитель министра Максим Ксензов, пришедший на работу в министерство в апреле 2020 г.

Собеседник «Ведомостей», близкий к Минкультуры, эту информацию подтверждал. По его словам, свои посты, вероятнее всего, сохранят первый замминистра Сергей Обрывалин и два зама — Алла Манилова (она также является статс-секретарем министерства) и Ольга Ярилова. Однако в самом ведомстве эту информацию тогда никак не комментировали.

Ранее по теме: Минкульт готовится к сокращению числа замов министра вдвое

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных