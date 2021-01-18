Замминистра Ксензов покинул Минкультуры

О том, что в рамках оптимизации, объявленной в конце прошлого года правительством, у министра культуры Ольги Любимовой может вдвое сократиться количество заместителей (всего их было шесть), «Ведомостям» стало известно в начале декабря. Тогда источники в медиа- и кинокомпаниях рассказывали, что в числе кандидатов на сокращение – заместитель министра Максим Ксензов, пришедший на работу в министерство в апреле 2020 г.