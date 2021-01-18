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Более 97% российских школьников вернулись к очному обучению

Ведомости

Более 97% российских школьников вернулись с 18 января к очному обучению. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия-1» первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. 

«С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся, это более 16,3 млн школьников», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ученики с 6 по 11 класс, которые ранее перешли на удаленку, с 18 января вернутся в школы. Вузы и колледжи города, спортивные школы и учреждения дополнительного образования пока останутся на каникулах и дистанционке.

Эпидемиологическую обстановку в городе Собянин назвал неопределенной. Он отметил, что новогодние праздники остановили рост заболеваемости коронавирусом, однако число госпитализаций пока ощутимо не снизилось. Собянин рассказал, что в больницах Москвы остается более 13 тыс. человек, свободными остаются 7,6 тыс. коек для больных коронавирусом.

Ранее по теме: Все школы России с 18 января вернутся к очным занятиям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных