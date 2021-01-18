Более 97% российских школьников вернулись к очному обучению
Более 97% российских школьников вернулись с 18 января к очному обучению. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия-1» первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
«С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся, это более 16,3 млн школьников», — сказал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ученики с 6 по 11 класс, которые ранее перешли на удаленку, с 18 января вернутся в школы. Вузы и колледжи города, спортивные школы и учреждения дополнительного образования пока останутся на каникулах и дистанционке.
Эпидемиологическую обстановку в городе Собянин назвал неопределенной. Он отметил, что новогодние праздники остановили рост заболеваемости коронавирусом, однако число госпитализаций пока ощутимо не снизилось. Собянин рассказал, что в больницах Москвы остается более 13 тыс. человек, свободными остаются 7,6 тыс. коек для больных коронавирусом.