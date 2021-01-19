Звонки на телефонный номер по коронавирусу сделали бесплатными

Единый телефонный номер по коронавирусу начал работу в России в конце ноября 2020 г. Крупнейшие российские операторы сделали звонки на него бесплатными. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, мониторинг работы номера ведется круглосуточно. В период новогодних праздников система работала без сбоев.