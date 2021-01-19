Звонки на телефонный номер по коронавирусу сделали бесплатными
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатных звонках на единый телефонный номер по вопросам коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.
«За операторами связи закрепили обязанность обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции»,— говорится в сообщении. Документ разработало Минцифры по поручению Мишустина.
Единый телефонный номер по коронавирусу начал работу в России в конце ноября 2020 г. Крупнейшие российские операторы сделали звонки на него бесплатными. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, мониторинг работы номера ведется круглосуточно. В период новогодних праздников система работала без сбоев.
В ноябре Чернышенко анонсировал запуск единого номера по коронавирусу, который позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов и организовать их оперативную маршрутизацию в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.