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Звонки на телефонный номер по коронавирусу сделали бесплатными

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатных звонках на единый телефонный номер по вопросам коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.

«За операторами связи закрепили обязанность обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции»,— говорится в сообщении. Документ разработало Минцифры по поручению Мишустина.

Единый телефонный номер по коронавирусу начал работу в России в конце ноября 2020 г. Крупнейшие российские операторы сделали звонки на него бесплатными. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, мониторинг работы номера ведется круглосуточно. В период новогодних праздников система работала без сбоев.

В ноябре Чернышенко анонсировал запуск единого номера по коронавирусу, который позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов и организовать их оперативную маршрутизацию в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных