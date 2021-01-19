Минздрав сообщил о снижении продаж алкоголя и сигарет в России
Продажи алкоголя в России снизились на 3% в 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Достигли снижения продажи сигарет и папирос, снизились продажи алкоголя на 3%», — сказал Мурашко на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.
Ранее Мурашко заявил, что около 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди них избыточное потребление алкоголя и табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни. По его словам, алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин. Вклад потребления алкоголя в мужскую смертность составляет до 75%, отметил министр.