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Минздрав сообщил о снижении продаж алкоголя и сигарет в России

Ведомости

Продажи алкоголя в России снизились на 3% в 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Достигли снижения продажи сигарет и папирос, снизились продажи алкоголя на 3%», — сказал Мурашко на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.

Ранее Мурашко заявил, что около 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди них избыточное потребление алкоголя и табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни. По его словам, алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин. Вклад потребления алкоголя в мужскую смертность составляет до 75%, отметил министр.

Ранее по теме: Минздрав оценил вклад алкоголя в мужскую смертность в 75%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных