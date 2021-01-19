Минздрав сообщил о снижении продаж алкоголя и сигарет в России

Ранее Мурашко заявил, что около 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди них избыточное потребление алкоголя и табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни. По его словам, алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин. Вклад потребления алкоголя в мужскую смертность составляет до 75%, отметил министр.