Bild сообщила о планах властей Германии обязать жителей носить респираторы

Повторно введенные жесткие карантинные меры действуют в Германии с 16 декабря 2020 г. До конца января в стране будут закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, большая часть школ останется на дистанционном обучении, сохранится запрет на массовые мероприятия в праздники, а также на продажу пиротехники и употребление алкоголя в общественных местах. Кроме того, в регионах, где наблюдается наиболее сложная ситуация, жителям запрещено отдаляться от места проживания более чем на 15 км, за исключением ряда случаев, включая, например, посещение врача.