Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Bild сообщила о планах властей Германии обязать жителей носить респираторы

Ведомости

Правительство Германии рассматривает вопрос о введении обязательного ношения жителями страны профессиональных респираторных масок класса FFP2, сообщает немецкая газета Bild. По информации издания, данная мера будет обсуждаться канцлером Ангелой Меркель и главами 16 федеративных земель на саммите 19 января.

Помимо этого на встрече власти рассмотрят возможность ужесточения ограничительных мер по коронавирусу в условиях распространения в мире новых штаммов этой инфекции. Таковыми могут стать введение комендантского часа, ограничение работы общественного транспорта, перевод всех трудящихся на удаленный режим работы.

Повторно введенные жесткие карантинные меры действуют в Германии с 16 декабря 2020 г. До конца января в стране будут закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, большая часть школ останется на дистанционном обучении, сохранится запрет на массовые мероприятия в праздники, а также на продажу пиротехники и употребление алкоголя в общественных местах. Кроме того, в регионах, где наблюдается наиболее сложная ситуация, жителям запрещено отдаляться от места проживания более чем на 15 км, за исключением ряда случаев, включая, например, посещение врача.

Пока требования о ношении определенных средств защиты в Германии нет. Исключение составляет Бавария, где с 18 января действует требование о ношении респираторов FFP2. 

По данным университета Джонса Хопкинса, к 18 января коронавирус выявили более чем у 2 млн немецких граждан. Суточный прирост новых случаев составил 9253 при том, что 30 декабря этот показатель был рекордным — 49 044. Умерли в течение пандемии более 47,8 тыс. жителей Германии с подтвержденным коронавирусом.

Ранее по теме: Германия продлила карантин по коронавирусу до конца января
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных