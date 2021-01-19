Bild сообщила о планах властей Германии обязать жителей носить респираторы
Правительство Германии рассматривает вопрос о введении обязательного ношения жителями страны профессиональных респираторных масок класса FFP2, сообщает немецкая газета Bild. По информации издания, данная мера будет обсуждаться канцлером Ангелой Меркель и главами 16 федеративных земель на саммите 19 января.
Помимо этого на встрече власти рассмотрят возможность ужесточения ограничительных мер по коронавирусу в условиях распространения в мире новых штаммов этой инфекции. Таковыми могут стать введение комендантского часа, ограничение работы общественного транспорта, перевод всех трудящихся на удаленный режим работы.
Повторно введенные жесткие карантинные меры действуют в Германии с 16 декабря 2020 г. До конца января в стране будут закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, большая часть школ останется на дистанционном обучении, сохранится запрет на массовые мероприятия в праздники, а также на продажу пиротехники и употребление алкоголя в общественных местах. Кроме того, в регионах, где наблюдается наиболее сложная ситуация, жителям запрещено отдаляться от места проживания более чем на 15 км, за исключением ряда случаев, включая, например, посещение врача.
Пока требования о ношении определенных средств защиты в Германии нет. Исключение составляет Бавария, где с 18 января действует требование о ношении респираторов FFP2.
По данным университета Джонса Хопкинса, к 18 января коронавирус выявили более чем у 2 млн немецких граждан. Суточный прирост новых случаев составил 9253 при том, что 30 декабря этот показатель был рекордным — 49 044. Умерли в течение пандемии более 47,8 тыс. жителей Германии с подтвержденным коронавирусом.