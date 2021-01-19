Киргизия откажется от вакцины от коронавируса Pfizer из-за условий хранения
Власти Киргизии откажутся от поставок вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech из-за отсутствия в стране холодильников для хранения препарата, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Алымкадыра Бейшеналиева. Вакцину нужно хранить при температуре -70 градусов.
Министр пояснил, что Киргизии хотели предоставить более миллиона доз вакцины бесплатно. Он отметил, что в стране нет холодильников, которые могли бы обеспечить нужную температуру хранения препарата. По словам Бейшеналиева, один такой холодильник стоит около $4000.
«Чтобы обеспечить вакцину Pfizer, на материалы необходимо еще $2 млн. Увы, в бюджете таких денег нет», — рассказал глава минздрава в интервью радио «Биринчи радио».
Регулятор Евросоюза (ЕС) одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, 21 декабря прошлого года. Ее планируется использовать в 27 государствах ЕС.