Киргизия откажется от вакцины от коронавируса Pfizer из-за условий хранения

Министр пояснил, что Киргизии хотели предоставить более миллиона доз вакцины бесплатно. Он отметил, что в стране нет холодильников, которые могли бы обеспечить нужную температуру хранения препарата. По словам Бейшеналиева, один такой холодильник стоит около $4000.