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Киргизия откажется от вакцины от коронавируса Pfizer из-за условий хранения

Ведомости

Власти Киргизии откажутся от поставок вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech из-за отсутствия в стране холодильников для хранения препарата, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Алымкадыра Бейшеналиева. Вакцину нужно хранить при температуре -70 градусов.

Министр пояснил, что Киргизии хотели предоставить более миллиона доз вакцины бесплатно. Он отметил, что в стране нет холодильников, которые могли бы обеспечить нужную температуру хранения препарата. По словам Бейшеналиева, один такой холодильник стоит около $4000.

«Чтобы обеспечить вакцину Pfizer, на материалы необходимо еще $2 млн. Увы, в бюджете таких денег нет», — рассказал глава минздрава в интервью радио «Биринчи радио».

Регулятор Евросоюза (ЕС) одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, 21 декабря прошлого года. Ее планируется использовать в 27 государствах ЕС.

Ранее по теме: В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли 23 человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных