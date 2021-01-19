Суд отказался принять иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы возвратил иск основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства. Поводом к иску стали слова Пескова о работе с Навальным сотрудников ЦРУ США.
«Возвращено 12.01.2021. Основание решения суда: не соблюдены требования ст.131 и 132 ГПК РФ», — следует из данных картотеки суда. В пресс-службе суда «Ведомостям» подтвердили эту информацию.
Такие статьи ГПК касаются формы, содержания искового заявления, а также документов, прилагаемых к нему. В пресс-службе Пресненского суда «Ведомостям» не смогли объяснить, что именно было нарушено при подаче иска от Навального к Пескову.
Сейчас Навальный находится под арестом до 15 февраля в столичном СИЗО «Матросская тишина». Туда его поместили на основании решения выездного заседания Химкинского суда 18 января, после того, как возвратившись 17 января из Германии, он был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» сотрудниками ФСИН. На 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.
29 декабря 2020 г., когда глава ФБК еще был в Германии, в России его объявили в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», разъяснили во ФСИН. В Германии Навальный находился с конца августа. 20 августа 2020 г. ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине.