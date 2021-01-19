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Суд отказался принять иск Навального к Пескову

Ведомости

Пресненский суд Москвы возвратил иск основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства. Поводом к иску стали слова Пескова о работе с Навальным сотрудников ЦРУ США.

«Возвращено 12.01.2021. Основание решения суда: не соблюдены требования ст.131 и 132 ГПК РФ», — следует из данных картотеки суда. В пресс-службе суда «Ведомостям» подтвердили эту информацию.

Такие статьи ГПК касаются формы, содержания искового заявления, а также документов, прилагаемых к нему. В пресс-службе Пресненского суда «Ведомостям» не смогли объяснить, что именно было нарушено при подаче иска от Навального к Пескову. 

Сейчас Навальный находится под арестом до 15 февраля в столичном СИЗО «Матросская тишина». Туда его поместили на основании решения выездного заседания Химкинского суда 18 января, после того, как возвратившись 17 января из Германии, он был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» сотрудниками ФСИН. На 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

29 декабря 2020 г., когда глава ФБК еще был в Германии, в России его объявили в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», разъяснили во ФСИН. В Германии Навальный находился с конца августа. 20 августа 2020 г. ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. 

Арест Навального может усилить раскол в обществе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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