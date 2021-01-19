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СМИ узнали о задержании подозреваемого в ограблении «самолета Судного дня»

Ведомости

Правоохранительные органы задержали в Таганроге местного жителя, предположительно причастного к краже оборудования на сумму более 1 млн руб. с самолета Ил-80, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Подозреваемого задержали, с ним беседуют на предмет его причастности к краже», — сказал собеседник агентства. Деталей источник не сообщил.

Кража оборудования с самолета Ил-80 произошла в декабре на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), где самолет проходил плановое обслуживание. Позже в объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заверили, что похищены блоки «второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», однако не уточнили, какой. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи на общую сумму около 1 млн руб.

Ил-80 — летающий пункт управления войсками, созданный в конце 1980-х гг. на основе советского пассажирского лайнера Ил-86. Его задача — организация высшим руководством страны управления войсками и ответного ядерного удара в случае уничтожения наземных пунктов управления. Поэтому Ил-80 неофициально называют «самолетом Судного дня».

Ранее по теме: В ОАК рассказали об украденном оборудовании с «самолета Судного дня» в Таганроге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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