СМИ узнали о задержании подозреваемого в ограблении «самолета Судного дня»
Правоохранительные органы задержали в Таганроге местного жителя, предположительно причастного к краже оборудования на сумму более 1 млн руб. с самолета Ил-80, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Подозреваемого задержали, с ним беседуют на предмет его причастности к краже», — сказал собеседник агентства. Деталей источник не сообщил.
Кража оборудования с самолета Ил-80 произошла в декабре на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), где самолет проходил плановое обслуживание. Позже в объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заверили, что похищены блоки «второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», однако не уточнили, какой. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи на общую сумму около 1 млн руб.
Ил-80 — летающий пункт управления войсками, созданный в конце 1980-х гг. на основе советского пассажирского лайнера Ил-86. Его задача — организация высшим руководством страны управления войсками и ответного ядерного удара в случае уничтожения наземных пунктов управления. Поэтому Ил-80 неофициально называют «самолетом Судного дня».