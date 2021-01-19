СМИ узнали о задержании подозреваемого в ограблении «самолета Судного дня»

Кража оборудования с самолета Ил-80 произошла в декабре на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), где самолет проходил плановое обслуживание. Позже в объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заверили, что похищены блоки «второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», однако не уточнили, какой. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи на общую сумму около 1 млн руб.