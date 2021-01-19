МВД предложило вручать вместе с паспортом копию Конституции
Министерство внутренних дел предложило выдавать вместе с российским паспортом копию Конституции РФ в актуальной редакции, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
«Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции РФ в актуальной редакции на территории РФ одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ, а за пределами территории РФ — при принесении лицами, приобретающими российское гражданство, присяги гражданина РФ», — говорится в сообщении.
Требование о принесении присяги при получении гражданства России было введено в 2017 году. В тексте присяги говорится о добровольном и осознанном ее принятии. Новый гражданин обязуется соблюдать Конституцию и российское законодательство, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, защищать свободу и независимость страны, быть верным государству, уважать его культуру, историю и традиции.