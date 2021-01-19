МВД предложило вручать вместе с паспортом копию Конституции

Требование о принесении присяги при получении гражданства России было введено в 2017 году. В тексте присяги говорится о добровольном и осознанном ее принятии. Новый гражданин обязуется соблюдать Конституцию и российское законодательство, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, защищать свободу и независимость страны, быть верным государству, уважать его культуру, историю и традиции.