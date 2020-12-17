Путин объяснил внесение поправок в Конституцию России

«В этих условиях была принята конституция. Она в известной степени сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную базу политическую для развития. Но сейчас у нас другая ситуация. И в соответствии с этой ситуацией мы должны были поменять и основной закон», — сказал Путин.