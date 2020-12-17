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Путин объяснил внесение поправок в Конституцию России

Ведомости

Обстановка в России сильно изменилась с 1993 г., когда была принята действующая Конституция страны, и в соответствии с новыми реалиями было необходимо внести поправки в основной закон, пояснил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в 1993 г. в стране наблюдалось «гражданское противостояние», когда в Москве велись боевые действия и «танки стреляли по парламенту». 

«В этих условиях была принята конституция. Она в известной степени сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную базу политическую для развития. Но сейчас у нас другая ситуация. И в соответствии с этой ситуацией мы должны были поменять и основной закон», — сказал Путин.

В качестве примера того, что российские власти не могли раньше сделать, президент назвал закрепление в основном законе обязательства государства индексировать пенсии, установление того, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже суммы прожиточного минимума, приоритет российского конституционного права над международными нормами, неприкосновенность территории страны.

«Мы это сделали, и сделали своевременно», — подчеркнул Путин. Он выразил благодарность избирателям, которые проголосовали за поправки в Конституцию. 

Всенародное голосование за или против внесения поправок в Конституцию России прошло с 25 июня по 1 июля этого года. В результате большинство избирателей поддержали внесение изменений в основной закон страны. 3 июля Путин подписал соответствующий указ. Они вступили в силу с 4 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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