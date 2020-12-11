Более половины граждан ощутили перемены после изменения Конституции

«74% заявляют о том, что в той или иной степени они видят изменение законодательства в контексте принятия поправок в Конституцию», — сказал Мамонов на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений. По его словам, 27% заявляют «о реализации большинства поправок», а 47% заявляют о частичной реализации.