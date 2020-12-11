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Более половины граждан ощутили перемены после изменения Конституции

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Почти 60% граждан заметили изменения в разных сферах жизни после вступления в силу новых поправок к Конституции, а 74% заявили, что заметили изменения в законодательстве, передает ТАСС со ссылкой на руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова.

«74% заявляют о том, что в той или иной степени они видят изменение законодательства в контексте принятия поправок в Конституцию», — сказал Мамонов на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений. По его словам, 27% заявляют «о реализации большинства поправок», а 47% заявляют о частичной реализации.

При этом влияние этих поправок на ситуацию в различных сферах жизни страны видят 59%, отметил представитель ВЦИОМ. О масштабных изменениях заявили 11% опрошенных. Кроме того, среди тех, кто летом голосовал против изменений в Конституции, 33% опрошенных считают, что большинство поправок реализуются.

11 марта Госдума приняла в третьем чтении поправки в Конституцию и в этот же день их одобрил Советом Федерации. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию после общероссийского голосования. Они вступили в силу с 4 июля.

Ранее по теме: Конституция Российской Федерации. Полный текст со всеми поправками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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