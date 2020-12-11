Более половины граждан ощутили перемены после изменения Конституции
Почти 60% граждан заметили изменения в разных сферах жизни после вступления в силу новых поправок к Конституции, а 74% заявили, что заметили изменения в законодательстве, передает ТАСС со ссылкой на руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова.
«74% заявляют о том, что в той или иной степени они видят изменение законодательства в контексте принятия поправок в Конституцию», — сказал Мамонов на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений. По его словам, 27% заявляют «о реализации большинства поправок», а 47% заявляют о частичной реализации.
При этом влияние этих поправок на ситуацию в различных сферах жизни страны видят 59%, отметил представитель ВЦИОМ. О масштабных изменениях заявили 11% опрошенных. Кроме того, среди тех, кто летом голосовал против изменений в Конституции, 33% опрошенных считают, что большинство поправок реализуются.
11 марта Госдума приняла в третьем чтении поправки в Конституцию и в этот же день их одобрил Советом Федерации. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию после общероссийского голосования. Они вступили в силу с 4 июля.