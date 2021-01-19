Минздрав рассказал о поставках вакцины от коронавируса на Урал
Около 300 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V» будет поставлено в регионы Урала до конца января, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«До конца января в регионы Урала будет поставлено почти 300 тысяч двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V»», — сказал Кузнецов. По его словам, до конца текущей недели в Свердловскую область будет доставлено 40 тыс. доз, в Ханты-Мансийский автономный округ — 20 тыс. доз.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на медучреждения и оперативные штабы субъектов сообщил, что большинство регионов Урала приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препаратов.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».