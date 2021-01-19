Суд арестовал обвиняемого в краже оборудования с «самолета Судного дня»
Суд в ростовской области арестовал местного жителя по обвинению в краже оборудования на сумму 1 млн руб. с самолета Ил-80 на аэродроме в Таганроге. Об этом сообщила «Интерфаксу» адвокат арестованного Ольга Бояркина.
«Его задержали 4 января, 6 января избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта. Ему предъявлено обвинение по п.»б» ч.4. ст.158 (кража)», — сказала Бояркина. Имя обвиняемого не называется. Бояркина добавила, что защита обжалует меру пресечения.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в краже оборудования с Ил-80 задержан.
Оборудование с самолета Ил-80 было украдено в декабре 2020 г., когда машина стояла на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК). Там самолет проходил плановое обслуживание. Позже в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заверили, что похищены блоки «второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», однако не уточнили, какой именно. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи на общую сумму около 1 млн руб.
Ил-80 — летающий пункт управления войсками, созданный на основе пассажирского лайнера Ил-86. Его задача — организация высшим руководством страны управления войсками в условиях ядерной войны и ответного ядерного удара в случае уничтожения наземных пунктов управления. Поэтому Ил-80 неофициально называют «самолетом Судного дня».