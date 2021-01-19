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Суд арестовал обвиняемого в краже оборудования с «самолета Судного дня»

Ведомости

Суд в ростовской области арестовал местного жителя по обвинению в краже оборудования на сумму 1 млн руб. с самолета Ил-80 на аэродроме в Таганроге. Об этом сообщила «Интерфаксу» адвокат арестованного Ольга Бояркина.

«Его задержали 4 января, 6 января избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта. Ему предъявлено обвинение по п.»б» ч.4. ст.158 (кража)», — сказала Бояркина. Имя обвиняемого не называется. Бояркина добавила, что защита обжалует меру пресечения. 

Ранее сообщалось, что подозреваемый в краже оборудования с Ил-80 задержан. 

Оборудование с самолета Ил-80 было украдено в декабре 2020 г., когда машина стояла на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК). Там самолет проходил плановое обслуживание. Позже в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заверили, что похищены блоки «второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», однако не уточнили, какой именно. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи на общую сумму около 1 млн руб.

Ил-80 — летающий пункт управления войсками, созданный на основе пассажирского лайнера Ил-86. Его задача — организация высшим руководством страны управления войсками в условиях ядерной войны и ответного ядерного удара в случае уничтожения наземных пунктов управления. Поэтому Ил-80 неофициально называют «самолетом Судного дня».

Ранее по теме: В ОАК рассказали об украденном оборудовании с «самолета Судного дня» в Таганроге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных