Суд арестовал обвиняемого в краже оборудования с «самолета Судного дня»

Оборудование с самолета Ил-80 было украдено в декабре 2020 г., когда машина стояла на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК). Там самолет проходил плановое обслуживание. Позже в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заверили, что похищены блоки «второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», однако не уточнили, какой именно. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи на общую сумму около 1 млн руб.