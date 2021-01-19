Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом стабилизируется в большинстве регионов России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Ситуация с коронавирусом остается непростой. Хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется. Нужно и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов», — сказал он.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что, хотя в январе эпидемиологический процесс действительно стабилизируется, распространение вируса продолжается. По ее словам, темпы прироста заболевших COVID-19 граждан снижаются в 83 регионах. Исключение составляют Санкт-Петербург и Крым.
По данным оперштаба на 19 января, в настоящий момент COVID-19 болеет 544 151 гражданин. Еще 3 002 026 заразившихся выздоровели. Умерли 66 623 пациента с коронавирусом. Суточный прирост сегодня составил 21 734 случая — это минимум с 18 ноября 2020 г.