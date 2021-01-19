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Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с коронавирусом стабилизируется в большинстве регионов России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Ситуация с коронавирусом остается непростой. Хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется. Нужно и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов», — сказал он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что, хотя в январе эпидемиологический процесс действительно стабилизируется, распространение вируса продолжается. По ее словам, темпы прироста заболевших COVID-19 граждан снижаются в 83 регионах. Исключение составляют Санкт-Петербург и Крым.

По данным оперштаба на 19 января, в настоящий момент COVID-19 болеет 544 151 гражданин. Еще 3 002 026 заразившихся выздоровели. Умерли 66 623 пациента с коронавирусом. Суточный прирост сегодня составил 21 734 случая — это минимум с 18 ноября 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных