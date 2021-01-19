Спасатели завершили работы на месте схода лавины на Домбае

Лавина сошла у горы Мусса-Ачитара 18 января. В момент произошедшего на трассе находилось от 4 до 12 человек. По данным МЧС, под лавиной оказались два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Прокуратура региона сообщила, что сход лавины был вызван работами по принудительному спуску лавин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».