Спасатели завершили работы на месте схода лавины на Домбае
Спасатели завершили работы на склоне горы Муса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии в Instagram.
«Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Муса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины», — говорится в сообщении.
В ходе проведения поисково-спасательных работ был найден погибший мужчина, другие пострадавшие и погибшие не обнаружены. Спасатели обследовали 60 тыс. м2 снежной массы, рассказали в ведомстве.
Лавина сошла у горы Мусса-Ачитара 18 января. В момент произошедшего на трассе находилось от 4 до 12 человек. По данным МЧС, под лавиной оказались два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Прокуратура региона сообщила, что сход лавины был вызван работами по принудительному спуску лавин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».