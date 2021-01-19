Прокуратура назвала причину схода лавины в Карачаево-Черкесии
Сход лавины с горы Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии был вызван работами по принудительному спуску лавин, сообщила прокуратура региона.
По предварительным данным, 18 января противолавинный отряд выстрелил из специального орудия, чтобы вызвать принудительный спуск лавины с горы. В результате произошел неконтролируемый сход снега на место, где было много людей. Один из них погиб. Восемь пострадали, сообщил «РИА Новости» глава региона Рашид Темрезов.
Ранее в МЧС России сообщили об извлечении тела одного погибшего. Им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, писал ТАСС со ссылкой на сына погибшего.
Лавина сошла у горы Мусса-Ачитара. В момент схода лавины на трассе находилось от 4 до 12 человек, кроме того, по данным МЧС, под лавиной оказались два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Катание на склонах Домбая в Карачаево-Черкесии запретили.