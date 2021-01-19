Прокуратура назвала причину схода лавины в Карачаево-Черкесии

Лавина сошла у горы Мусса-Ачитара. В момент схода лавины на трассе находилось от 4 до 12 человек, кроме того, по данным МЧС, под лавиной оказались два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Катание на склонах Домбая в Карачаево-Черкесии запретили.