СК возбудил дело после гибели мужчины под лавиной в Карачаево-Черкесии

Лавина сошла у горы Мусса-Ачитара. В момент схода лавины на трассе находилось от 4 до 12 человек, кроме того, по данным МЧС, под лавиной оказались два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Источник ТАСС ранее уточнил, что сход лавины мог быть принудительным.