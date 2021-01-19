СК возбудил дело после гибели мужчины под лавиной в Карачаево-Черкесии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти мужчины при сходе лавины в горах Карачаево-Черкесии, говорится на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Ранее в МЧС России сообщили об извлечении тела одного погибшего. Им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, писал ТАСС со ссылкой на сына погибшего.
Лавина сошла у горы Мусса-Ачитара. В момент схода лавины на трассе находилось от 4 до 12 человек, кроме того, по данным МЧС, под лавиной оказались два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Источник ТАСС ранее уточнил, что сход лавины мог быть принудительным.