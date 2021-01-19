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СК возбудил дело после гибели мужчины под лавиной в Карачаево-Черкесии

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти мужчины при сходе лавины в горах Карачаево-Черкесии, говорится на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Ранее в МЧС России сообщили об извлечении тела одного погибшего. Им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, писал ТАСС со ссылкой на сына погибшего.

Лавина сошла у горы Мусса-Ачитара. В момент схода лавины на трассе находилось от 4 до 12 человек, кроме того, по данным МЧС, под лавиной оказались два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Источник ТАСС ранее уточнил, что сход лавины мог быть принудительным. 

Ранее по теме: При сходе лавины в Домбае погиб один человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных