Совместные испытания британской и российской вакцин начнутся в феврале
Совместные испытания вакцины, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca, и российской вакцины «Спутник V» начнутся в начале февраля. Об этом агентству Reuters заявил председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.
AstraZeneca впервые объявила о планах изучить возможность совместной работы с российскими учеными над комбинированной вакциной в декабре.
По словам Репика, испытания пройдут в Азербайджане, Аргентине, Саудовской Аравии, ОАЭ, Беларуси, России и других странах.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».