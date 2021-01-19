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Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет

Ведомости

Миграционная служба Литвы внесла российского певца Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. Запрет на въезд исполнителя в Литву вступает в силу 19 января. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни при какой демократии. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому не было никаких сомнений в том, что Ф. Киркоров включен в список нежелательных людей в Литве», — приводятся в сообщении слова министра внутренних дел Агне Билотайте.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявила, что власти республики считают выступления исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского инструментом «мягкой российской политической пропаганды» и рассматривают возможность запрещения им въезда в страну.

Отмечалось, что власти Литвы задумались о запрете въезда в страну Киркорова и Шуфутинского после того, как организаторы их гастролей в стране за отмену концертов из-за пандемии коронавируса получили компенсацию в размере около €30 тыс. Случай вызвал скандал в литовских СМИ, при этом аналогичные выплаты назначались организаторам и других отмененных культурных мероприятий.

Ранее по теме: Литва сочла Киркорова и Шуфутинского инструментами «российской пропаганды»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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