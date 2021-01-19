Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет
Миграционная служба Литвы внесла российского певца Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. Запрет на въезд исполнителя в Литву вступает в силу 19 января. Об этом сообщается на сайте МВД республики.
«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни при какой демократии. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому не было никаких сомнений в том, что Ф. Киркоров включен в список нежелательных людей в Литве», — приводятся в сообщении слова министра внутренних дел Агне Билотайте.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявила, что власти республики считают выступления исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского инструментом «мягкой российской политической пропаганды» и рассматривают возможность запрещения им въезда в страну.
Отмечалось, что власти Литвы задумались о запрете въезда в страну Киркорова и Шуфутинского после того, как организаторы их гастролей в стране за отмену концертов из-за пандемии коронавируса получили компенсацию в размере около €30 тыс. Случай вызвал скандал в литовских СМИ, при этом аналогичные выплаты назначались организаторам и других отмененных культурных мероприятий.