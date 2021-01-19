Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет

«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни при какой демократии. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому не было никаких сомнений в том, что Ф. Киркоров включен в список нежелательных людей в Литве», — приводятся в сообщении слова министра внутренних дел Агне Билотайте.