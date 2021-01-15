Литва сочла Киркорова и Шуфутинского инструментами «российской пропаганды»
Литва считает выступления исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского инструментом «мягкой российской политической пропаганды» и рассматривает возможность запрещения им въезда в страну. Об этом заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.
«МИДом сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду», — цитирует ТАСС министра.
По его мнению, Литва должна руководствоваться при принятии таких решений юридическими инструментами. «Для включения того или иного лица в черный список должны быть четкие правовые основания», — пояснил он.
Власти Литвы задумались о запрете въезда в страну Киркорова и Шуфутинского после того, как организаторы их гастролей в стране за отмену концертов из-за пандемии коронавируса получили компенсацию в размере около €30 тыс. Этот случай вызвал скандал в литовских СМИ, хотя такие выплаты назначаются и организаторам других отмененных культурных мероприятий, отмечает агентство.