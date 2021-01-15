Литва сочла Киркорова и Шуфутинского инструментами «российской пропаганды»

Власти Литвы задумались о запрете въезда в страну Киркорова и Шуфутинского после того, как организаторы их гастролей в стране за отмену концертов из-за пандемии коронавируса получили компенсацию в размере около €30 тыс. Этот случай вызвал скандал в литовских СМИ, хотя такие выплаты назначаются и организаторам других отмененных культурных мероприятий, отмечает агентство.