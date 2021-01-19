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Власти Петербурга заявили о риске ухудшения ситуации с коронавирусом

Ведомости

Несмотря на положительную динамику по количеству заболевших коронавирусом и выздоровевших, риск ухудшения эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге сохраняется. Об этом говорится в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19, опубликованной на сайте администрации Санкт-Петербурга. 

«Но несмотря на положительную динамику и признаки снижения распространения инфекции, координационный совет и комитет по здравоохранению призывают не воспринимать эту статистику как надежный признак спада эпидемического процесса и продолжать выполнять профилактические меры — использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, не проводить мероприятия с массовым скоплением люде», — говорится в документе. 

Сегодня Петербург обогнал Москву по количеству заболевших коронавирусом за сутки. По данным оперативного штаба на 19 января, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3281 случай заболевания коронавирусом, в то время как в Москве выявлено 3115 случаев заражения. 

Всего за последние сутки в России выявили 21 734 случая коронавируса. 

Ранее по теме: В России за сутки коронавирус выявили у 21 734 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных