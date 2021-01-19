Власти Петербурга заявили о риске ухудшения ситуации с коронавирусом
Несмотря на положительную динамику по количеству заболевших коронавирусом и выздоровевших, риск ухудшения эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге сохраняется. Об этом говорится в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19, опубликованной на сайте администрации Санкт-Петербурга.
«Но несмотря на положительную динамику и признаки снижения распространения инфекции, координационный совет и комитет по здравоохранению призывают не воспринимать эту статистику как надежный признак спада эпидемического процесса и продолжать выполнять профилактические меры — использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, не проводить мероприятия с массовым скоплением люде», — говорится в документе.
Сегодня Петербург обогнал Москву по количеству заболевших коронавирусом за сутки. По данным оперативного штаба на 19 января, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3281 случай заболевания коронавирусом, в то время как в Москве выявлено 3115 случаев заражения.
Всего за последние сутки в России выявили 21 734 случая коронавируса.