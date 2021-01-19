Власти Петербурга заявили о риске ухудшения ситуации с коронавирусом

Сегодня Петербург обогнал Москву по количеству заболевших коронавирусом за сутки. По данным оперативного штаба на 19 января, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3281 случай заболевания коронавирусом, в то время как в Москве выявлено 3115 случаев заражения.