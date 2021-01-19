Прожиточный минимум в Москве в 2021 году составит 18 029 рублей
Власти Москвы установили прожиточный минимум в столице на 2021 г., следует из постановления правительства города, опубликованного на портале мэра.
Из расчета на душу населения прожиточный минимум составляет 18 029 руб., для трудоспособного населения — 20 589 руб., для пенсионеров — 13 496 руб., для детей — 15 582 руб., следует из документа.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому прожиточный минимум в России в 2021 г. составит в среднем 11 653 руб.
Прожиточный минимум устанавливается на год, а не на квартал, как как это было прежде. Его величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, в то время как ранее она определялась на основе расчета стоимости включенных в потребительскую корзину продуктов, отметили в пресс-службе правительства.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки.