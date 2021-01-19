Прожиточный минимум в Москве в 2021 году составит 18 029 рублей

Прожиточный минимум устанавливается на год, а не на квартал, как как это было прежде. Его величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, в то время как ранее она определялась на основе расчета стоимости включенных в потребительскую корзину продуктов, отметили в пресс-службе правительства.