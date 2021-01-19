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Прожиточный минимум в Москве в 2021 году составит 18 029 рублей

Ведомости

Власти Москвы установили прожиточный минимум в столице на 2021 г., следует из постановления правительства города, опубликованного на портале мэра. 

Из расчета на душу населения прожиточный минимум составляет 18 029 руб., для трудоспособного населения — 20 589 руб., для пенсионеров — 13 496 руб., для детей — 15 582 руб., следует из документа. 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому прожиточный минимум в России в 2021 г. составит в среднем 11 653 руб.

Прожиточный минимум устанавливается на год, а не на квартал, как как это было прежде. Его величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, в то время как ранее она определялась на основе расчета стоимости включенных в потребительскую корзину продуктов, отметили в пресс-службе правительства.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки.

Ранее по теме: Прожиточный минимум в 2021 году составит 11 653 рубля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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