Прожиточный минимум в 2021 году составит 11 653 рубля
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому прожиточный минимум в России в 2021 г. составит 11 653 руб.
«Установить с 1 января 2021 г. величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 653 рубля», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 12 702 руб., пенсионеров – 10 022 руб., детей – 11 303 руб.
Прожиточный минимум устанавливается на год, а не на квартал, как как это было прежде. Его величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, в то время как ранее она определялась на основе расчета стоимости включенных в потребительскую корзину продуктов, отметили в пресс-службе правительства.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки.