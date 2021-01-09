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Прожиточный минимум в 2021 году составит 11 653 рубля

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому прожиточный минимум в России в 2021 г. составит 11 653 руб.

«Установить с 1 января 2021 г. величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 653 рубля», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 12 702 руб., пенсионеров – 10 022 руб., детей – 11 303 руб.

Прожиточный минимум устанавливается на год, а не на квартал, как как это было прежде. Его величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, в то время как ранее она определялась на основе расчета стоимости включенных в потребительскую корзину продуктов, отметили в пресс-службе правительства.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки.

Ранее по теме: Минтруд оценил размер прожиточного минимума за 2020 год в 11 301 рубль

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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