Минтруд оценил размер прожиточного минимума за 2020 год в 11 301 рубль

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об изменении модели расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, которая начнет действовать с 2021 г. Согласно новой модели, прожиточный минимум в следующем году увеличится на 3,7% и составит 11 653 руб. Голикова отметила, что показатель вырастет на уровень инфляции. Кроме того, со следующего года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%, рассказала вице-премьер.