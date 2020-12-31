Минтруд оценил размер прожиточного минимума за 2020 год в 11 301 рубль
Размер прожиточного минимума в России за 2020 год составил, по предварительным расчетам, 11 301 руб., сообщил пресс-центр Минтруда.
«Минтруд России провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 г.: он составит 11 301 руб... Это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 г.», — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что размер прожиточного минимума составит 12 223 руб. для трудоспособного населения, 9 299 руб. для пенсионеров и 11 203 руб. – для детей.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об изменении модели расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, которая начнет действовать с 2021 г. Согласно новой модели, прожиточный минимум в следующем году увеличится на 3,7% и составит 11 653 руб. Голикова отметила, что показатель вырастет на уровень инфляции. Кроме того, со следующего года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%, рассказала вице-премьер.
Согласно новой методике, прожиточный минимум в России будет устанавливаться на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ – на уровне 43% медианной зарплаты. Ранее величина прожиточного минимума рассчитывалась на основе стоимости потребительской корзины. МРОТ устанавливался на уровне 100% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.