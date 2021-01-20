«Британский» штамм коронавируса выявили в 60 странах мира

23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее не известной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении. По прогнозам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, «Британский» штамм коронавируса может стать основным штаммом вируса в России. Он, по ее словам, на 56% заразнее штамма, который был обнаружен ранее.