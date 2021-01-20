«Британский» штамм коронавируса выявили в 60 странах мира
Случаи заражения «британским» штаммом коронавируса зарегистрированы в 60 странах мира, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В организации рассказали, что Агентство общественного здравоохранения Великобритании представило несколько отчетов об исследованиях, оценивающих тяжесть инфекции и ее передачу. По данным ВОЗ, случаи заражения новым штаммом коронавируса из ЮАР были выявлены в 23 странах мира.
4 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, пациент уже выздоровел.
23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее не известной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении. По прогнозам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, «Британский» штамм коронавируса может стать основным штаммом вируса в России. Он, по ее словам, на 56% заразнее штамма, который был обнаружен ранее.