Песков объяснил трудности с массовой вакцинацией масштабностью задачи
Временные трудности с поставками вакцины от коронавируса в некоторые регионы объясняются масштабностью задачи по вакцинации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».
«Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны. Разумеется, речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать — с учетом роста спроса на эту вакцину — могут возникать временные затруднения», — сказал Песков журналистам. По его словам, процесс массовой вакцинации в ближайшее время будет налажен так, чтобы она проходила без сбоев.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на медучреждения и оперативные штабы субъектов сообщил, что большинство регионов Урала приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препаратов. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что около 300 тыс. доз вакцины «Спутник V» будет поставлено в регионы Урала до конца января. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что к июню регионы получат 70 млн доз препарата.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 20 января Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.