Песков объяснил трудности с массовой вакцинацией масштабностью задачи

«Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны. Разумеется, речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать — с учетом роста спроса на эту вакцину — могут возникать временные затруднения», — сказал Песков журналистам. По его словам, процесс массовой вакцинации в ближайшее время будет налажен так, чтобы она проходила без сбоев.